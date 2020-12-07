吉利汽車11月總銷量按年增長5%
2020年12月07日 16:46
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吉利汽車(00175)公布，集團於2020年11月之總銷量(包含集團擁有50%權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量)為150,517部，較去年同期增長約5%，及較10月增長約7%。於11月之總銷量中，6,829部為新能源和電氣化汽車附註。
集團於2020年11月之出口量按年增長超過兩倍至11,769部。月內，集團於中國市場之總銷量為138,748部，與去年同期所達至水平相若。
首11個月之總銷量為116.6萬部，較去年同期減少約5%，並達至集團2020年全年經修訂銷量目標132萬部之88%。
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