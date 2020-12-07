萊爾斯丹上季同店銷售按年跌2.8%
2020年12月07日 16:46
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萊爾斯丹控股(00738)公布，截至2020年11月30日止3個月(2020/21財政年度第3季度)，集團自營零售業務與去年同期相比錄得總銷售下跌10.5%及同店銷售下跌2.8%。期內集團電子商貿業務與去年同期相比錄得總銷售下跌30.3%。
於2020年11月30日，集團於中國內地、香港及澳門共設有390間零售店舖，較去年同日店舖數目淨減少57間。其中包括位於中國內地、香港及澳門的348間自營店舖，以及位於中國內地的42間特許經營店舖。
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