中國經濟：11月外匯儲備3.17萬億美元

中國國家外匯管理局公布，中國11月外匯儲備31,784.9億美元，前值31,279.82億美元，預期31,500億美元。11月末，中國黃金儲備6,264萬安士，按月持平。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，11月中國外匯市場運行穩健，市場預期保持穩定，跨境資金流動總體均衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情及疫苗研發進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美匯指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

王續指，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟不穩定不確定性明顯增強，國際金融市場風險挑戰顯著增多。預期未來中國外匯市場將呈現基本穩定、雙向波動的格局。

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