報告：銀行信用卡及無抵押循環貸款查詢連降3季

個人信貸評級機構環聯發表報告指，新冠疫情持續影響香港經濟及消費者信貸市場，銀行信用卡及無抵押循環貸款的查詢宗數於今年第3季分別按年跌28.7%及38.9%，連續3個季度下降，反映消費者信貸需求減少。面對經濟持續受壓，財務機構亦對放貸採取審慎態度。

該機構指，今年第2季新增汽車貸款因其基數極低而錄得4.7%的按年增長，其他各主要消費者信貸產品的新增貸款宗數全面下降，其中無抵押循環貸款、信用卡貸款、及銀行信用卡錄得最大按年跌幅，分別下跌36.3%、32.8%及32.1%。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，現時國際往來陷入停頓、世界貿易活動減少，本土及全球經濟持續下滑，對信貸市場帶來衝擊，特別是家庭財務處於困境未能好轉，因而影響消費及借貸意願。

該機構另一調查顯示，七成香港消費者表示家庭收入受到疫情的負面影響，其中近半數表示會削減非必要開支。該機構指，由於零售消費類的交易資金往往來自信用卡及其他無抵押貸款產品，因此預料新增信貸需求及應繳款項結欠將雙雙下跌。

環聯表示，不同信貸評級的消費者有不同趨勢，風險較低的借貸人(優良及以上級別消費者)似乎在不斷減少借貸，所有貸款產品(信用卡貸款除外)的平均應繳款項結欠均有所縮減。然而，風險較高的借貸人(優良以下級別消費者)在銀行信用卡及信用卡貸款的平均應繳款項結欠則見持平或有所增加，或反映風險較高的借貸人較為依賴這些產品來滿足日常生活開支的需要。而今年內，各主要消費者信貸產品的嚴重逾期還款率均出現輕微漸進的按年升幅，且這一趨勢將於第3季度持續。

劉俊傑表示，透過趨勢數據和先進的分析技術，財務機構可以更準確預測客戶何時將面對財政困難，建議財務機構透過及早干預，並主動為客戶提供所需的支援，而財務機構能否積極採取有利於客戶、本身以及整體經濟的必要措施，將決定其能否更快復甦並實現更高增長。

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