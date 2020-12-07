星展CEO警告：銀行業明年面臨兩大風險

外國傳媒報道，星展銀行行政總裁Piyush Gupta警告，明年銀行業將面臨違約率上升和超低利率的兩大風險。

他指出，全球政府救市雖然緩解了疫情造成的經濟損失，但同時掩蓋了公司和家庭面臨問題的實際規模，相信明年全球違約率會上升。

此外，由於全球利率有望在長時間內保持較低水平，銀行將持續提高其貸款利潤率，而第3季經濟活動增加及中美緊張關係降溫，可能有助於抵銷利率下降帶來的風險。他舉例，中國內地、南韓和台灣等經濟體業務活動復甦，其經濟活動幾乎恢復到疫情前水平。

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