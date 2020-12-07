該公司預期截至2020年12月31日止年度將錄得股東應佔虧損，而截至2019年12月31日止年度的股東應佔溢利約為6億元。於2020年7月24日，集團匯報截至2020年6月30日止首6個月未經審核虧損約4.3億元後，董事會預計截至2020年12月31日止6個月，集團將繼續錄得虧損。董事會預計，截至2020年12月31日止年度，集團的收入相較截至2019年12月31日止同期將減少約18%。

自2020年中期業績公布以後，截至2020年12月31日止年度的股東應佔虧損進一步加大，主要原因是由於2020年1月末爆發的新型冠狀病毒仍然持續。相關防疫措施，包括全球部分地區實施人潮管制、停課及居家工作的安排，導致燃料需求大大減少。燃料需求減少導致原油需求萎縮。此外，疫情爆發下金屬商品市場也疲軟。期間，位於澳洲的Portland Aluminium Smelter合營項目及Coppabella和Moorvale煤礦合營項目的產品銷量和售價均有所下降。

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