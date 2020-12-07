疫下保障型產品受關注　滙豐保險推日行9000步獎賞計劃

滙豐保險於周一(7日)宣布推出與銀行流動理財應用程式相整合的健康獎賞計劃「滙豐保險 Well+」，參與該計劃的客戶平均每天完成9,000步，可換取獎賞，而客戶將Apple健康應用程式同步至滙豐流動理財應用程式後，可管理並追蹤健康數據。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，疫情令香港市民更加注重健康，同時客戶對涵蓋財務及身體健康的保險方案需求日漸增長。該計劃鼓勵客戶「從今天起，一步步實踐承諾」，若按年保費計算，所有年保費超過1,000元的客戶均可參與該計劃，冀該計劃可涵蓋超過95%的保障型產品客戶。

文德華引述保險業監管局早前公布的首三季數據，指保險業新保費收入按年下跌40%，形容是保險業界艱辛的一年，不過在疫情之下，市民提高對保障型保險的關注，健康相關產品的保險銷售按年增加逾一倍，透過網上銷售的保障型產品則有23%，而滙豐保險市佔率則有所提升，至15.2%。

文德華補充，現時滙豐流動理財應用程式現有136萬名活躍用戶，將該計劃整合至其手機應用程式，可讓客戶可在單一應用程式使用新功能，管理並追蹤健康數據。

滙豐保險指，雖然香港逾九成市民認為，自身健康狀況介乎尚可至極佳，但實際上只有 49%的受訪者身體質量指數(BMI)處於正常範圍，同時僅43.6%港人的體能活動量達到世界衞生組織建議的水平，反映大眾在養成日常健康習慣上需要更多支援。

此外，滙豐保險亦表示，新冠肺炎疫情爆發凸顯了保持身體健康的重要性。根據美國疾病控制及預防中心的資料顯示，任何年紀患有肥胖症或嚴重肥胖症的成年人，就新冠肺炎出現嚴重病情的風險會較高。而近半數香港受訪者表示，企業應提供建議和工具，以助他們有效地管理生活和財務。

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