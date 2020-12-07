【全球攬炒】廣告業寒冬！日本廣告巨企電通裁6千人

外國傳媒報道，受疫情重創，全球企業皆縮減廣告費用，日本電通集團周一(7日)宣布，鑑於各地區的廣告業務低迷，2021年底前將裁員海外近6,000名人員，還將進一步裁撤海外子公司，統一成6個主要品牌。

截至2019年12月底，電通從事海外業務的員工大約有4.7萬人，裁員人數約佔12.5%。

此外，為削減成本，電通將進一步裁撤海外子公司，統一成6個主要品牌，具體要整合的子公司將稍後公布。電通的日本國內業務也考慮向40歲以上的員工徵集提前退休人員，關於日本國內業務的裁員，電通集團表示「也在考慮中，有可能」。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020