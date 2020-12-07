Facebook或遭美聯邦及州政府反壟斷指控

外國媒體報道，社交媒體巨頭Facebook或很快受到美國聯邦和州政府的反壟斷指控，這些指控認為該公司濫用其支配地位並阻礙競爭。

報道引述消息人士說，預計共和黨領導的聯邦貿易委員會和以紐約州民主黨人Letitia James為首的一組州檢察長，將在本周提起訴訟。

繼10月份Google母公司Alphabet被美國司法部投訴後，這是美國和州官員在不到兩個月的時間內，第二次對科技巨頭提出壟斷指控，這些訴訟標誌着20年來美國最重要的壟斷案件。

對Facebook而言，這些訴訟關係到其對Instagram和WhatsApp的控制有權，分析指這股反壟斷浪潮有望延續到拜登政府。

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