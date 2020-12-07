未來大勢！渣打：數碼貨幣普及「絕對不可避免」

外國傳媒報道，隨着比特幣應用逐漸普及和Facebook傳出可能最快明年1月推出加密貨幣Libra，渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)預計，在國際支付系統快速發展之時，未來廣泛創建和推出數碼貨幣將「絕對不可避免」，而渣打集團也將在未來幾天內宣布更多和數碼貨幣相關的消息。

他認為，中央銀行發行的數碼貨幣，以及非中央銀行發行的數碼貨幣，絕對會站有一席之地。

新加坡星展銀行行政總裁Piyush Gupta和尚乘集團行政總裁Chovin Choi皆認為，要推出數碼貨幣，可能需要公共和私人機構共同努力。

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