高盛主要部門擬遷出紐約　金融之都面臨挑戰

一場新冠肺炎讓企業認識到遙距辦公的可能性，同時也對商業中心城市的地位造成打擊。外國媒體報道，高盛正在考慮建立一個新的佛羅里達中心計劃，該中心將容納其主要部門之一，這對紐約作為美國金融業之都的地位構成了新的潛在打擊。

報道指，高盛高層們一直在南佛羅里達考察辦公地點，與當地官員交談並探討稅收優惠，他們考慮在該州為其資產管理部門建立基地。

在疫情期間該銀行成功地進行了遠程運行，這令領高層成員相信，他們可以將更多的職位移出紐約地區以節省資金。

佛羅里達州憑着稅收和生活方式優勢，吸引愈來愈多的公司進駐，不過消息指，高盛也可能選擇達拉斯這樣的其他地點。

高盛作為該行業的潮流引領者，它的想法為紐約的未來增添了陰霾。目前紐約曼哈頓目前可供使用的辦公空間為911襲擊事件發生以來的最高水平，其實這種趨勢在疫情爆發之前就已經開始。

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