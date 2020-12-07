新股專輯：Vesync傳國際配售已足額 貿戰升級有對策
2020年12月07日 18:56
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Vesync主席兼行政總裁楊琳（左）及財務總監兼副總裁陳兆軍
中國小家電Vesync(02148)公開發售將於周二(8日)起接受認購，市場消息指，國際配售已於周一開始，並已錄得足額認購。該公司產品主要在美國電商平台銷售，部分受中美貿易戰影響，被加徵關稅。財務總監陳兆軍指，已透過調整產品組合及提高營運效率，抵銷部分影響。若貿易戰進一步惡化，將採取多種手段降低影響，包括提升部分產品售價，以及在中國以外尋找供應商。
他又指，公司產品不是行「低價」路線，認為其有較大的議價能力。另外，發展物聯網(IoT)平台為公司戰略之一，未來會推出更多智能產品，看好其發展前景。
新冠肺炎疫情帶動網上消費，主席兼行政總裁楊琳認為，疫情已改變消費者行為，相信網上購物會成為長期趨勢，對行業前景充滿信心。
另外，公司現時沒有一個特定派息政策，將於上市後會按業務發展作檢視。
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