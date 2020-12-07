新股專輯：Vesync傳國際配售已足額 貿戰升級有對策

他又指，公司產品不是行「低價」路線，認為其有較大的議價能力。另外，發展物聯網(IoT)平台為公司戰略之一，未來會推出更多智能產品，看好其發展前景。

新冠肺炎疫情帶動網上消費，主席兼行政總裁楊琳認為，疫情已改變消費者行為，相信網上購物會成為長期趨勢，對行業前景充滿信心。

另外，公司現時沒有一個特定派息政策，將於上市後會按業務發展作檢視。

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