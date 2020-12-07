11月外資淨流入韓股達436億元　創7年新高

2020年12月07日 19:34
  • 東網電視
    更多新聞短片
    （Getty Images圖片）
    外國媒體報道，韓國金融監督院報告顯示，11月外資在韓國股市淨買入6.12萬億韓圜(約436億港元)，創2013年9月以來新高。
    從新冠疫情爆發以來，除7月之外，外資在韓國股市保持淨賣出的狀態，從10月起轉為買入。按地區來看，上月歐洲投資者淨買入4.5萬億韓圜，其後依次為美洲(1.4萬億韓圜)、中東(800億韓圜)、亞洲(5億韓圜)。美元走弱趨勢和投資者信心增強起到一定的作用。
    截至11月底，境外投資者股市持倉總額達675萬億韓圜，創歷史新高，按月增​​加90萬億韓圜，佔韓國股市市值總額的30.8%。
    債券方面，外資淨買入2.648萬億韓圜；截至11月底，外資持有韓國債券150萬億韓圜，佔比7.3%。
    --------------------------
    銀行落雨收遮！點算好？
    持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
    只須一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020