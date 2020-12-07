新股專輯：京東健康「頂頭槌飛」大戶料勁賺11萬

據輝立交易場，高開19%報84元，屬盤中低位，最高見90.55元，收報89.85元，較招股價70.58元，高27.3%，每手50股帳面賺963.5元。耀才暗盤交易市場開報87.5元，低見85元，高見90.5元，收市升27.44%，報89.95元，每手帳面獲利968.5元。

約35.39萬為「一手黨」，一手中籤率40%，申請200手才穩獲1手。認購京東健康的每張「頂頭槌飛」涉資約6.8億元，共錄63張，每張獲分派401手。假設以孖展息率2.68厘借九成孖展計，6日孖展息近27萬元，意味首日升約19.13%方可「回本」。

以耀才暗盤計算，每張「頂頭槌飛」帳賺約38.63萬元，扣除孖展息則賺約11.64萬元。

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