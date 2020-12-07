世界大勢！南韓設氣候變遷基金　目標2050年碳中和

外國傳媒報道，南韓發布減碳計劃書，目標在2050年前達到碳中和。南韓政府於周一(7日)發布一項與碳排放有關的稅收計劃，並設立應對氣候變遷的基金，內容主要在兼顧經濟發展同時，建立低碳及環境友善的產業鏈，而此計劃書發布也是因應2016年簽署的《巴黎氣候協定》，目前大部分參與國都已經制訂出明確的時間表。

由於南韓高度依賴化石燃料，其骨幹產業(鋼鐵製造、石化、汽車等)都是傳統上高碳排的工業，也是公認的高碳排國家，因此改善經濟結構對南韓而言勢在必行。在計劃書中，財政部表示，將從稅收和碳排放交易計畫着手執行，全面改革碳排定價體系，並設立「氣候響應基金」，以應用在改善碳排放和應對氣候變遷。

根據南韓財政、工業以及科學部的聯合聲明，除了稅收方面，也會致力研發包含發電和運輸等各個領域的技術，盡可能減少溫室氣體。根據統計，截至2019年底，南韓的發電來源，煤炭佔40.4%，其次是液化天然氣佔25.6%，核電則佔25.9%，未來政府也會輔導協助高碳排產業轉型。

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