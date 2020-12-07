新股專輯：百融雲創遞上市申請

中國人工智能(AI)技術平台百融雲創向聯交所遞交上市申請，將採取同股不同權(WVR)架構上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。

據初步招股文件，A類特權股的持有人可享每股10票投票權，全由公司創辦人張韶峰擁有，持上市前26.73%股份，惟未有披露實際投票權，而B類普通股持有人則每股一票投票權。

該公司曾進行7輪上市前融資，引入多名重量級投資者。被散戶喻為「新股金手指」的投資基金高瓴資本持股12.39%；央企中國國新旗下的國新基金持有12%。

該公司為金融大數據分析解決方案供應商，其平台提供的產品及服務可嵌入至金融服務供應商從獲客、貸款發起、保險承保、存量客戶運營到貸後管理的業務流程。今年首3季，虧損按年擴大至1.15億元人民幣(下同)，2019年同期蝕5,765.7萬元，主要受公允價值變動拖累。若撇除有關項目，經調整溢利2,042.7萬元，按年增長88.09%。收入按年倒退17.14%至7.64億元。

公司在風險因素一欄中提到，正面臨不斷變化的監管環境及用戶對數據隱私及保護的態度所帶來的挑戰。而早前發的《新網絡借貸規則》、《網絡小額貸款業務辦法(徵求意見稿)》等，收緊對金融機構或非金融機構造成的影響可能對其業務造成重大不利的損害。

值得留意的是，早前內媒引述資料報道，公司近兩年來涉及多宗法律糾紛，涉案總金額接近56.8億元。另外，公司與青島國新簽署了對賭協議，須在兩年內成功上市，否則實際控制人或易主，由張韶峰改為青島國新。不過，公司直指傳聞脫離實際，並將保留追究傳謠、造謠者法律責任的權利。

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