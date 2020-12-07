【深度解構】全球貨幣戰在弦　有利「亞元」崛起

隨着新冠肺炎疫苗開始施打及美國總統大選結果大致底定，近期包括中韓台多個新興市場貨幣勁升，惟在經濟艱難的背景下絕非好消息，因會貨幣升值會為復甦帶來壓力，政府應否加大干預力度逐漸成為熱話。然而，若各國爭相貶值貨幣，就很容易爆發一場新的「貨幣戰」，尤其目前各國互信驟失，恐重演1930年代「大蕭條」悲劇。一旦如此，貨幣格局將大洗牌，亞太區或會因而衍生「亞元」。

回看上次全球金融危機始於2008年，及後美國大量「放水」，各國為保經濟，不願本國貨幣太強，致使巴西當時財政部長曼泰加(Guido Mantega)於2010年9月警告，因許多國家都在操縱本幣匯率，一場國際貨幣戰已爆發。可幸的是當時中國並沒有參與其中，全球貨幣戰的憂慮亦因經濟逐步復甦而不了了知。

【新興市幣兩年強 澳元憔悴】

不過，10年後的今天，當年促使一些國家努力壓低本幣的部分條件又再形成。近期投資者爭相買入風險資產，已帶動新興市場貨幣在11月創下近兩年以來單月最高升幅，區內貨幣從6月以來的升值走勢從無間斷。據統計，巴西、墨西哥、波蘭、俄羅斯、南非、土耳其等國的貨幣升幅都在5至10%之間；台灣、中國內地、南韓的貨幣升幅更由5至12%不等。值得留意的是，以往澳元能每每在美元貶值下揚升，惟今次則因與中國爆發貿易戰，令資金更願前往其他區域，推升了澳元以外的亞太區貨幣。

【市場狂沽美元 料貶值35%】

目前反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數在8個月內下跌11%，即使未至於像2011年6月時一年內下跌17%般嚴重，但目前市場正全力沽空美元，截至12月1日當周，投機者對美元已連續第二周加碼賭跌，為過去4周以來第三次加注，令花旗認為最終跌幅恐達20%，摩根士丹利亞洲前主席羅奇更料狂貶35%。

隨着熱錢流入，新興市場貨幣升勢甚猛，按國際金融協會(IIF)數據，11月投資者向新興市場股市創紀錄投入400億美元，債市也投入370億美元，較7至10月的總和還要多，這也讓台灣、南韓及泰國等政府，基於經濟壓力而開始考慮干預。換言之，「貨幣戰」的說法不脛而走，瑞銀就此表示，雖然貨幣戰的用詞有點誇張，但確實存在一些先兆。全球最大債商太平洋投資管理(PIMCO)更點名，台灣、中國內地及南韓會是爆發貨幣戰的熱點之一，印度則是潛在熱點，因這些地方最多熱錢流入。

【憂重演經濟「大蕭條」】

事實上，經濟學家普遍憂慮貨幣戰成真，因這是導致1930年代全球「大蕭條」惡化的理由之一，也因為保護主義而拖累全球貿易數十年之久，同時是全球貨幣大洗牌的觸發點，美元因此抬頭，如今則有可能衍生「亞元」。亞元是構想中的亞洲共同貨幣，這概念最早由日本提出，因東亞人口眾多，經濟實力不容小覷，可用亞元來整合東亞經濟。而目前亞太區15國簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，若貨幣大洗牌，或許正是「亞元」面世的契機。

值得留意的是，過去美元出現長期跌勢時，新興市場都有地區崛起，例如台灣、南韓、香港和新加坡在1980年代列為「亞洲四小龍」，當時正值1985年《廣場協議》後美元貶值；2000年代美元出現另一波跌勢，催生「金磚四國」，即巴西、俄羅斯、印度和中國內地。如今美國若真的再撩打貨幣戰，或許台灣、中國內地、南韓、越南和印度會成為最大贏家，這些地方的共通點是以資訊科技(IT)製造見稱，RCEP也是為邁向這結果鋪路。

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