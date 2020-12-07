珠光控股購廣州項目權益　涉9億人幣

廣州發展汽車城主要業務活動為物業發展。項目包括發展廣州土地，總地盤面積約63,637平方米，並將發展為辦公室、公寓及商業用途之樓宇。項目用作銷售及發展之總建築面積分別約352,158平方米及360,655平方米，而項目分為四期進行發展。第一期至第三期項目正進行施工。第一期項目涵蓋四座公寓大樓(包括部分零售)，佔可供出售總建築面積約33,095平方米，其於7月開始預售，並預期於2022年4月竣工，而項目之餘下期數用作銷售之總建築面積約319,063平方米，預期於2025年5月前竣工。

董事會對中國一線城市及粵港澳大灣區之物業發展業務前景抱持樂觀態度。由於位於中國廣州市之廣州土地由廣州發展汽車城擁有，並計劃透過項目發展成辦公室、公寓、商業、旅遊及娛樂用途，憑藉收購49%餘下股本權益，集團將得以全權控制項目及完全擁有廣州土地。

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