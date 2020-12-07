油塘工業大廈一籃子物業放售　意向價3.5億元

戴德梁行表示，油塘工業大廈第4座一籃子物業，以現況交吉形式出售，意向價3.5億元。物業位處東九龍油塘綜合發展區，現為樓高4層的工廈，於1979年落成，總出售面積約67,525方呎，連7個貨車車位及2個私家車車位。是次出售部分佔整個地段業權份數約43%，扣除車位價值後樓面呎價約5,000元，其中持有全層地廠、面積達37,000方呎。

該行資本市場部助理董事關逸澝表示，物業首次於市場上放售，按照市值租金推算，預期出租回報可超過3.5厘，此一籃子單位同時可以分拆出售，適合不同用家及投資者的需要，單位面積約5,000方呎起。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020