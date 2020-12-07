經濟新危機！上月是全球史上最熱11月

在疫情後，市場憂慮氣候危機將是拖累經濟前景的最大風險。外國傳媒報道，歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」周一(7日)表示，由於歐洲出現歷來秋季最高氣溫，上個月是全球有史以來最熱的11月。

該機構分析了地表和空氣溫度發現，2020年11月的氣溫比1981到2010年30年間的平均氣溫高出攝氏0.8度，也比先前的最高紀錄高出0.1度。歐洲北方秋季(9到11月)氣溫比標準參考期高1.9度，比先前最熱的2006年同期平均氣溫高0.4度。

機構主管Carlo Buontempo表示，這些紀錄與全球氣候長期暖化趨勢一致。所有優先考慮緩和氣候風險的決策者都應將這些紀錄視為警鐘，並比以往更認真考慮如何好好地遵守2015年《巴黎氣候協定》中的國際承諾。」

事實上，聯合國世界氣象組織上周已表示，2020年將是有史以來最熱的3個年份之一。

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