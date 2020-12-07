急需救市！82%美國人拿不出3900元緊急支出

外國傳媒報道，最近由創新諮詢公司Highland進行的調查顯示，高達82%美國受訪者表示，如果不借錢，他們將無法支付500美元(約3,900港元)的緊急開支，料成為美國急需通過紓困案的重要因素。

相比之下，疫情前僅約一半美國人負擔不起500美元的緊急開支。

因此，調查指出，疫情造成美國人個人理財與消費習慣的變化，可能引發長期經濟低迷。由於美國是消費驅動型經濟，但疫情造成收入下降，而絕大多數美國人因此減少支出，有些人更是大幅減少。根據調查，自疫情開始以來，有63%人減少了開支。

減少支出的原因包括60%受訪者表示，要更謹慎理財；有49%表示工作收入減少；40%表示經常留在家中。主要削減的支出項目方面，有64%表示，減少了外出用餐或外帶食物的支出；61%降低了音樂會及電影等娛樂消費；55%減少了服裝購買；52%減少了旅行支出。

另外，在21%在疫情後反而增加消費的人中，有51%說他們買入更多的食物及雜貨；有50%說他們正購買更多的日用品。

根據受訪者的說法，超過1/4的人認為他們目前沒有穩定收入；27%表示承擔了超過1萬美元(約7.8萬港元)的債務。

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