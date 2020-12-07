【悲情樓市】港島樓「疫」市失守　太古城三房僅賣兩房價

第四波肺炎疫情爆發，港島大型屋苑亦失守，連錄低價買賣個案。龍頭藍籌屋苑鰂魚涌太古城一個三房戶劈價近10%後，僅以1,160萬元兩房價賣出，較個別銀行估價低近5%。鴨脷洲南灣則錄今年第二宗做價跌穿「9球」買賣，一房戶以883.8萬元易手。

中原張光耀表示，太古城泰山閣中層E室，實用面積約689方呎，屬三房間隔，8月時以1,280萬元放盤，累減120萬元後獲承接，呎價約16,836元，同類單位市價可達1,250萬至1,280萬元，而個別銀行對上址網上估值亦逾1,210萬元。

●康怡海景戶劈108萬成交

他續稱，屋苑本月已錄4宗買賣，而11月期間該盤個別兩房單位做價，已達1,130萬至1,188萬元水平，如天星閣一個樓層相若單位，實用面積約580方呎，上月以1,135萬元沽，反映是次三房戶做價回落至近兩房價水位。

而同區另一指標屋苑康怡花園，同樣要劈價才「開齋」。該行楊文傑透露，該盤C座極高層9室，實用面積約594方呎，望海景，曾叫價1,168萬元，終劈價108萬元後，以1,060萬元易手，呎價17,845元。

南區物業都錄低價買賣。美聯蕭振邦指，南灣10座中層C室，實用面積約462方呎，望山景，原先以約900萬元放盤，減價16.2萬元即獲投資者購入，呎價約19,130元。資料顯示，同項目一房單位於今年初最平僅售830萬元，是次做價料為今年次低。

●月海灣業主移民趕賣樓

同區藍籌海怡半島連錄減價。中原盧鏡豪稱，該盤17座中層單位，實用面積約888方呎，劈價100萬元，以1,600萬元賣出，呎價18,018元。資料顯示，同座低層同室單位，去年4月曾以1,810萬元登記沽出。他又表示，同項目26座一個高層單位，亦降價100萬元售出，成交價1,250萬元。

此外，近期本港出現移民賣樓潮，不少單位都低於銀行估價沽出。該行許偉業表示，葵涌月海灣2座高層連天台戶，實用面積約403方呎，原業主準備移民，8月中以730萬元放盤，但近日受疫情影響，減價至680萬元，區內租客大膽還價，終以647.5萬元買入，呎價約16,067元，低估價約3.5%。

各區平價成交湧現，業界人士認為，政府應撤銷住宅樓市辣招，讓有需要業主可套現解決即時需要，同時亦可增加市場盤源，刺激交投量。

●西貢村屋一年變銀主僅升值一萬

本港經濟環境逆轉，銀主積極沽售物業。西貢井欄樹村有連天台同類單位沽出，單位一年多僅升值約一萬元。

利嘉閣歐柏倫透露，上述單位為井欄樹村雙號村屋頂層單位，實用面積約358方呎，兩房間隔，連358方呎天台，由銀主以招標方式出售，錄得多枱客入標，最終以401萬元賣出，呎價約11,201元。

據悉，原業主在2019年8月以約400萬元購入，是次成交價較一年多前買入價帳面僅升值約0.25%。而中標買家是上車客，因見物業入場價便宜，加上地點近大路及連天台，所以一睇即決定入標。

●富貴大廈280萬明開拍

此外，明日有多個銀主盤或另類單位拍賣。其中黃開基拍賣行推出大角咀富貴大廈西座低層125號室銀主單位，實用面積約265方呎，開價280萬元，呎價約10,566元。同場推拍的油麻地生輝大廈中層同類單位，實用面積約287方呎，開拍價僅86萬元以推售項目的30%業權。

同時，大埔居屋寶雅苑逸和閣中層16號室法院令無契樓，單位實用面積約381方呎，分別在未補價第二市場及已補價自由市場，開價250萬元與360萬元拍賣。

而忠誠拍賣同日亦推拍元朗錫降村29號全幢銀主盤，連地下4層面積共約1,441方呎，推拍價605萬元，呎價約4,198元。

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