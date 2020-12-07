【全球攬炒】日本餐飲業破產數目即將創新高

日本媒體報道，受疫情影響，日本餐飲業店間今年的破產數目(負債額達1,000萬日圓以上，約74萬港元)至今已達792間，料會打破2011年的800間倒閉紀錄。

據東京商工調查公司統計，從今年1月到11月以來，日本拉麵店、烤肉店等專門料理店已有192間倒閉，數量最多；提供套餐的食堂、餐廳有184間破產，而居酒屋等酒館也有162間被迫關門。

從地區分布來看，大阪府倒閉了146間，其次是東京都的129間，愛知縣、兵庫縣、福岡縣等地區也有近40間以上的店家倒閉。

報道稱，若加上主動停業、解散和負債額不足1,000萬日圓等破產店家的數目，總數則將近2,400間，而由於疫情仍止，部分地方政府也要求各店家縮短營業時間，勢必導致旺季的銷售額進一步下降，倒閉數量也會因此增加。

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