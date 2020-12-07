中國玻璃逾5成持股股東未與要約人達成協議

現時合共持有公司股份總數之約56.65%的公司股東，未與要約人就要約之條款進行任何溝通，因此，未與要約人就接納要約達成任何協議。

董事會已成立獨立董事委員會，以就要約向公司之獨立股東提供意見，及經考慮獨立董事委員會批准，將委任的獨立財務顧問之意見後，向公司獨立股東作出推薦意見。公司將於委任獨立財務顧問後作出進一步公告。

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