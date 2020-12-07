中國玻璃逾5成持股股東未與要約人達成協議
2020年12月07日 21:28
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中國玻璃(03300)公布，其收到力高證券及星展亞洲融資日期為2020年12月2日之函件，當中告知董事會協聯投資有限公司有強烈意向在符合收購守則的情況下，透過力高證券及星展亞洲融資作出收購公司全部已發行股份；收購公司全部尚未行使可換股債券；註銷公司全部尚未行使購股權之自願有條件現金要約。
現時合共持有公司股份總數之約56.65%的公司股東，未與要約人就要約之條款進行任何溝通，因此，未與要約人就接納要約達成任何協議。
董事會已成立獨立董事委員會，以就要約向公司之獨立股東提供意見，及經考慮獨立董事委員會批准，將委任的獨立財務顧問之意見後，向公司獨立股東作出推薦意見。公司將於委任獨立財務顧問後作出進一步公告。
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