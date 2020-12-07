樓價UPDATES：大圍名城套三房易手　業主僅帳賺4%

二手業主加快沽貨，為求套現貼近購入價亦要出售單位。大圍名城套三房戶，議價後減70萬元，以1,000萬元售出，約3年間物業帳面僅升值約4.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲南灣12月暫錄2宗二手買賣，包括10座中層C室，實用面積約462方呎，一房間隔，望山景，叫價約900萬元，議價後以市價883.8萬元易手，實用呎價約19,130元，原業主於2010年9月以約676.5萬元購入，是次轉手帳面獲利約207.3萬元，物業升值約30%。

●鰂魚涌康怡花園12月錄得首宗買賣，單位為C座極高層9室，實用面積594方呎，三房間隔，望海景，叫價1,168萬元，最終願減108萬元，以1,060萬元易手，實用呎價17,845元，原業主於2000年10月以338萬元買入，持貨20年帳面獲利722萬元。

●鰂魚涌栢蕙苑寧柏閣高層A室，實用面積約659方呎，套三房間隔，望園景，放盤約3.5個月，原叫價1,395萬元，經議價後減價140萬元或約10%，最終以1,255萬沽出，實用呎價約19,044元，原業主於1990年4月以約98.4萬元購入，持貨30年帳面獲利約1,156.6萬元，物業升值近11.8倍。

●小西灣藍灣半島9座低層F室，實用面積506方呎，兩房間隔，望內園及泳池景觀，叫價約860萬元，議價後以市價842萬元易手，實用呎價約16,640元，新買家為港島東區租客，斥資入市自用，原業主於2008年9月以約368萬元購入，是次轉手帳面獲利約474萬元，物業升值約129%。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭5座高層F室，實用面積440方呎，兩房兩廳間隔，最初開價820萬元，議價後以808萬元易手，實用呎價18,364元，新買家為同區分支家庭，見業主願意降價，即拍板入市自用，原業主於2011年11月以390萬元購入，沽出單位帳面獲利418萬元，約9年升值逾1倍。

●旺角居屋富榮花園6座低層G室，實用面積592方呎，三房間隔，已補價自由市場售以940萬元，實用呎價15,878元，原業主於2002年11月以152萬元購入上址，當時仍未補價。

●紅磡環海．東岸1B座高層J室，實用面積322方呎，一房間隔，以645.5萬元易手，實用呎價20,047元，原業主於2015年9月購入上址，當時作價576萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利69.5萬元，單位期內升值12%。

●將軍澳南豐廣場5座中層F室，實用面積375方呎，屬兩房設計，吸引區內首置客承接，成交價643.8萬元，實用呎價17,168元，原業主於2012年1月以285萬元購入，是次轉手帳面獲利358.8萬元，升值約126%。

●將軍澳廣場6座高層C室，實用面積451方呎，兩房間隔，望海景，吸引同區上車客承接，成交價800萬元，實用呎價約17,738元，原業主於2006年5月以約208.3萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利約591.7萬元，升值逾2.8倍。

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新界區

●大圍名城1座北翼低層A室，實用面積677方呎，套三房間隔，開價約1,070萬元，議價後以1,000萬元承接，實用呎價14,771元，新買家為區內租客，感低息環境持續下，供樓較租樓划算而入市，原業主於2017年以960萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約40萬元離場，單位升值約4.2%。

●西貢金璧花園雙號屋連天台戶，實用面積1,122方呎，三房兩廳間隔連天台，望山景，原先叫價1,280萬元，減價100萬元，減幅7.8%，以1,180萬元連車位沽出，實用呎價10,517元，原業主於2013年11月購入上址，當時作價850萬元，持貨逾7年至今沽售，帳面獲利330萬元離場，單位期內升值近39%。

●馬鞍山雅典居5座中層A室，實用面積727方呎，套三房間隔，日前以960萬元易手，實用呎價13,205元，原業主於2015年以835萬元購入單位，持貨5年沽出，單位帳面獲利125萬元離場，單位升值約15%。

●沙田第一城12月暫錄5宗成交，最新錄50座中層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以536萬元易手，實用呎價17,632元，原業主則於2008年以151萬元購入單位，持貨12年沽出單位帳面獲利385萬元離場，單位升值約255%。

●粉嶺牽晴間1座高層C室，實用面積433方呎，兩房間隔，議價後以590萬元獲承接，實用呎價13,626元，原業主於2017年以520萬元購入單位，持貨約3年沽出帳面獲利約70萬元，單位升值約13.5%。

●元朗爾巒一星期錄3宗二手買賣，其中爾巒菲利堤諾大道8座低層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價663萬元，減價11萬元，以652萬元沽出，實用呎價13,991元，原業主於2017年以588萬元買入，持貨3年轉售，帳面獲利64萬元，單位期內升值近11%。

●天水圍嘉湖山莊景湖居1座中層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，原業主月前叫價約570萬元放售上址，吸引用家洽商承接，雙方議價後終以563萬元沽出，實用呎價約10,293元，原業主於2011年12月以約190萬元購入，轉手帳面獲利約373萬元，期間升值逾1.9倍。

●屯門盈豐園2座中層H室，實用面積415方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青，加上原業主有意移民，故增加議幅累積減價18萬元，上述買家遂決定以462萬元購入上址作自住之用，實用呎價為11,133元，稍低市場價成交。

●屯門凱德花園2座中層B室，實用面積325方呎，兩房一廳間隔，區內租客新購入的單位正進行裝修工程，需覓四個月的租盤以作暫住之用，主要鍾情該屋苑可養寵物，而且鄰近裝修單位，方便視察進度，決定一次過繳付租期內的租金，以月租1萬元承租單位，實用呎租30.8元，如以同類型單位銀行估值約446萬元計算，租金回報率達2.7厘。

●屯門市廣場12月首宗二手買賣，單位為4座高層J室，實用面積353方呎，兩房間隔，早前叫價520萬元放售，吸引區內客洽商承接，雙方議價後終以508.8萬元成交，實用呎價約14,414元，原業主於2012年8月以約251.8萬元購入，轉手帳面獲利約257萬元，期間物業升值逾1倍。

●青衣灝景灣6座低層H室，實用面積約863方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，日以1,350萬元沽出，實用呎價約15,643元，原業主約於2000年6月以428萬元購入，持貨至今約20年，現轉手帳面獲利約922萬元，物業升值約2.2倍，該盤12月至今累錄約兩宗二手買賣，而青衣區本月至今暫錄約13宗。

●青衣曉峰園3座中層G室，實用面積約546方呎，兩房間隔，月前開價約730萬元放售上址，吸引外區客洽商承接，以720萬元成交，實用呎價約13,187元，原業主於2016年7月以約533.8萬元購入，轉手帳面獲利約186.2萬元，期內物業升值約34.9%。

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