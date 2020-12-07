新盤UPDATES：市場續錄成交　個別更屬項目新高價

雖然近日新冠肺炎疫情再大規模爆發，但未有對一手新盤做成太大影響，市場繼續錄得成交，個別更屬項目新高價，同時有銷售中項目加推單位應市。

●何文田耀爵臺單位招標售出

何文田耀爵臺相隔近一年半再錄一手成交。該項目12樓於上周五推出招標，而成交紀錄冊顯示，該單位今日(7日)以2,030萬港元售出。以單位實用面積982方呎計，呎價20,672元。據項目於2016年5月公布的1H號價單顯示，該單位定價逾2,996.62萬元。

●元朗朗城滙錄新高價成交

華懋集團旗下朗城滙，今日(7日)以1,419.56萬港元售出第2座32樓H室，成交價創項目新高，單位實用面積749方呎，呎價18,953元。截至今日，該項目累沽669個單位，金額約55.8億元，目前尚餘51個單位待售，分別為5個兩房單位及46個三房單位。該公司銷售部總監吳崇武表示，項目早前更新價單，並將付款計劃B及C的按揭成數由80%提高至85%，以及將所有付款計劃成交期由90天延長至180天，有關優惠生效後，昨單日錄得2宗連環成交，合共約2,521.15萬元。

●尖沙咀本木本周五發售12伙

市區新盤繼續加推單位。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，本木首兩輪銷售反應相當理想，至今累售98伙，套現9.6億元。今日(7日)發出新銷售安排，推出12伙於本周五 (11日) 發售，當中包括3伙開放式、6伙1房及3伙2房，折實售價由逾665.77萬至逾1,387.58萬元，折實呎價由24,603至27,175元。整批單位折實總值逾1.14億元。

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