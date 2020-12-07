【全球救市】阿根廷徵富人稅　恐影響長期經濟發展

外國傳媒報道，阿根廷國家參議院通過法案，將開徵「富人稅」，稅收會用於購買醫療器材及救市。此舉引發反對人士抗議，表示此稅將會使外資對阿根廷失去信心，對國家長期經濟發展得不償失。

根據新法內容，總資產超過2億披索(約1,900萬港元)才會被徵收富人稅，總共約12,000人受影響，佔納稅人口0.8%。

阿根廷總統表示，政府希望可以籌措3,000億披索(約285億港元)的資金來面對疫情的衝擊，主要用於石油氣探勘、添購醫療補給用品和中小企紓困。

不過，阿根廷農村協會警告，雖然政府宣稱這樣的稅目是特殊狀況下所徵收的「一次稅」，但政策恐會因國家財務出狀況而一直留存，也會讓境外投資者對投資阿根廷失去興趣，更對國家的長期經濟狀況失去信心。

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