靠自己！傳Apple最快明春發布新一代Mac晶片

外國傳媒報道，繼11月推出首款採用Arm架構設計的Apple Silicon處理器晶片M1後，蘋果公司(Apple Inc.)計劃2021年初推出一系列Mac自研晶片，積極展現其想要超越英特爾(Intel)的野心。

消息人士透露，蘋果公司晶片工程師正研究M1晶片後續幾款產品，最快於明年春季發布，最遲秋季正式公布後出貨，預計升級版MacBook Pro、入門版及高階版桌機iMac，以及Mac Pro將搭載新一代晶片，運作效能有望大大超越英特爾最快晶片。

蘋果公司現有的M1晶片繼承了以行動為中心的設計，以4個高效能處理核心加上4個節能核心所構建，使照片和影片的管理及編輯作業，都能以更快的速度完成，且不會過度消耗電力。

針對MacBook Pro和iMac機型的下一代晶片，消息人士稱，蘋果公司正尋求多達16個功率核心和4個節能核心的晶片設計。

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