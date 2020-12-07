第一視頻折讓近一成配股

第一視頻( 00082 )公布，擬向獨立第三方Yonxi Great China Fund SPC及張海濤配售合共約2.15億股配售股份，每股配售價0.222元，其佔經配股擴大後公司已發行股本約4.78%。

配售價較公司收市價折讓約9.8%。配售事項所得款項淨額估計約為4,760萬港元，其中約3,000萬港元將用於發展集團之體彩及娛樂業務及餘額將用作一般營運資金用途。

另外，公司表示，正在進行其電信傳媒及電商業務分類之重組，當中涉及一系列重組措施，包括：

1、透過向中阿衛視基金出售公司擁有99.9%權益之附屬公司中國投資，出售電信傳媒設備；及

2、透過向中阿衛視基金出售公司之全資附屬公司Golden Target，出售於中阿衛視之業務。

董事會建議將公司之英文名稱由「V1 Group Limited」更改為「Crazy Sports Group Limited」，公司之副名由「第一視頻集團有限公司」更改為「瘋狂體育集團有限公司」。

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