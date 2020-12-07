【產經評論】貨幣戰蓄勢待爆　新秩序應運而生

新冠肺炎疫苗廣泛施打的日子愈來愈近，環球金融市場就愈不平安，皆因「決一勝負」的時候到了！進入後疫情時代，各國首要工作是刺激經濟，可在美元持續弱勢下，非美元貨幣不斷升值，不利新興市場出口，勢迫使多地央行動手壓抑本幣升勢，甚至再加入鬥印銀紙行列，貨幣戰一觸即發。適逢明年全球數碼貨幣新賽道轉入直路，尤其數碼人民幣，重構貨幣新秩序可能就從亞洲開始！

回看美元在不到9個月的時間已貶值超過一成，是促成疫下經濟復甦的功臣之一，惟美國人防疫意識甚低，經濟再度亮紅燈，致使拜登新政府必須長時間維持超低息，且要繼續開大印鈔機「放水」救市，故不排除美元尚有雙位數字的貶值幅度。單是這份恐懼，已引發全球資金流向非美元貨幣。

在疫後率先復甦的亞太區，近期就成為「吸金池」，中國內地、台灣，以及南韓貨幣升值尤為明顯，帶動11月整體新興市場貨幣創下近兩年以來最強升浪。惟問題是亞太區仍主要靠出口支撐經濟，貨幣升值太快會影響競爭力及復甦力度，長此下去將迫使相關央行出手干預匯市。只要一干預，美國又會藉操縱貨幣為由出招，貨幣戰不可避免！

如是者，全球貨幣市場愈鬥愈「爛」，如何才能畫上句號？參考1930年代經濟大蕭條就曾觸發過一場世紀貨幣戰，結果美元冒起，英鎊沒落，隨後就由美國領導全球重建經濟，進入人所共知的美元霸權時代。眼前全球情況極度相似，疫後經濟委靡，中美之爭白熱化，加上美國這十多年奉行量寬，嚴重透支美元信用，巨額財赤和經濟蕭條已令聯儲局束手無策，負利率趨勢成投資者夢魘，全球各國又互不信任，去美元化趨勢成形，已為構建全球新貨幣秩序鋪平了道路。

隨着亞太15國簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），組成全球規模最大的貿易區，雖然目前成員國之間體制有異，要謀求成立以亞洲為中心的統一貨幣尚有一段路途，惟一旦貨幣戰被引爆，就恍如當年美元一樣，很快可以水到渠成。如無意外，中國明年會正式啟動數碼人民幣，憑着疫後經濟規模日大、疫後復甦較快，且在數碼貨幣發展起步較先，在這場全球貨幣戰中已建立競爭優勢。

誠然，這些年亞太新興市場經歷多次金融危機，市場機制日趨成熟，影響力日深，美國只有企圖以一戰翻身，且看中國能否引領奪取經貿與貨幣金融話語權，構建亞太新紀元！

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