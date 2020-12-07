領航首嘗價格戰苦頭？10月淨流入跌19%

在全球第二大資產管理公司領航(Vanguard Group)在自己掀起的價格戰中首嘗苦頭。

外國媒體報道，在2020年Vanguard旗下基金的資金淨流入出現放緩，絕大部分增長來自交易所交易基金，但這些基金的收費比該公司長期以來賴以取得成功的指數共同基金還要低。最近幾個月中，該公司突然撤回了一些最雄心勃勃的全球擴張計劃。

今年道指數觸底反彈、首次跨越30,000點大關，Vanguard在美國的基金截至10月份共錄得1,591億美元淨流入，比上年同期的約1,970億美元少了19%。這是該公司2013年以來同期最低水平。

Vanguard巨頭手握6.3萬億美元資產，公司近年靠著，「通過幫投資者省錢，公司也能蓬勃發展」的理念贏得了小儲戶和大機構的信任，但在多事之秋，卻暴露出局限性。

面對新冠疫情對金融界的衝擊，這家公司制定了危機時代的發展策略，捨棄了一些業務線，關閉了一些海外辦事處，並送走了多位高管。如今，該公司轉而更加專注於自己最擅長的領域：迎合個人投資者。

Edward Jones資產管理分析師Kyle Sanders表示，Vanguard根是散戶，更高感觸的機構服務模式不一定是他們的強項，問題是，散戶領域的競爭比以往更加激烈了。

事實上，競爭對手不斷推出類似產品，所謂的機器人顧問和幾乎免費的交易，客戶有一大批幾乎完全免費的選項，諸如在線獲取自動化建議、嘉信理財的無手續費交易。

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