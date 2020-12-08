Big Big Shop首9月銷量飆5倍

無綫電視李家駿表示，疫情令過往抗拒做網上銷售的商家轉變，增設在線銷售渠道。

新冠肺炎疫情肆虐，進行網購的消費者有增無減，不少商家也要變陣轉攻網上銷售。香港最大電視台電視廣播(00511，TVB)利用內容製作能力和電視廣播頻道的優勢，於2018年7月開展電商業務Big Big Shop，開業以來維持高速增長，今年首9個月平台銷售量按年飆升5倍，並計劃把業務模式複製至大灣區和海外市場。

無綫電視新媒體集團產品管理主管李家駿表示，Big Big Shop有別於一般電商平台，以「Show and Sell」模式營運，通過為產品製作有吸引力的內容，於電視節目內詳細介紹產品特點、使用方式等，幫助不同商家推廣產品，並吸引消費者的注意和提高購買意欲。

Big Big Shop近兩年業務發展迅速。據電視廣播2020年中期業績報告，包括Big Big Shop在內的大台網業務分部溢利按年增加1.23倍至3,100萬元。另今年1至9月Big Big Shop的銷售量與去年同期相比，增長達5倍。

現時Big Big Shop的客戶群以女士較男士稍多，年齡分布以20多歲佔比較多。能夠在電視節目內介紹的產品相對熱賣，例如可以介紹如何使用和保養小型家電、美妝和護膚產品，以及一些獨特的優質食材。

李家駿指，疫情改變了市民的消費習慣，亦令一些以往專注商業對商業(B2B)或抗拒做網上銷售的商家，增設在線銷售渠道，直接接觸大眾消費者。由於他們可能缺乏向一般消費者推銷產品(B2C)的經驗，Big Big Shop的營銷方式可大派用場。

現時Big Big Shop並沒有自設物流車隊及倉庫，所有送貨都由商戶或第三方物流公司安排發貨，讓團隊更專注介紹產品給客戶，連繫商家和消費者。惟他指，由於疫情關係，市民對網購需求和查詢大增，令合作夥伴及客戶服務不勝負荷，導致商品配送延誤及商品送抵時狀況未如理想。Big Big Shop將投入更多資源，持續監察和督促第三方物流公司和商戶送貨情況，並加強客戶服務，冀把延誤問題降至最少。

除了電視節目之外，Big Big Shop亦為產品作不同類型線上宣傳。如找合適網紅(KOL)宣傳、為相關內容製作短片，於TVB擁有1,300萬用戶的不同社交媒體(如Facebook、YouTube、新浪微博)播放，繼續吸引線上觀眾購買；或舉辦虛擬活動等，幫助商家通過Big Big Shop的平台找到買家。如最近的《big big動漫節》就是因疫情，令實體動漫節轉為線上的例子。

此外，Big Big Shop約每兩個月會舉辦《big big shop感謝祭》，用不同形式集中銷售產品；又會定期進行網紅直播，直接於線上為觀眾介紹產品，並即時進行互動。

他續指，現時Big Big Shop透過大數據平台，處理和分析會員於不同平台的電視節目瀏覽紀錄及Big Big Shop銷售紀錄，以推薦合適的產品。因此，相比未來會員數目的增長速度，Big Big Shop更着眼於提高轉換率(Conversion Rate)，即網絡流量帶來的訂單數量。

TVB積極拓展跨境電商業務，把營運模式複製到新加坡和馬來西亞等不同地區。日後只要有TVB內容及觀眾的地區，便有Big Big Shop的服務覆蓋。

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