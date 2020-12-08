歐股周一個別發展　Ted Baker急挫12%

歐洲股市周一(7日)個別發展，英國富時100指數收報6,555點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,573點，跌35點或0.64%；德國DAX指數收報13,271點，跌27點或0.21%。

距離英國12月31日脫歐的時間，僅剩不到1個月。雙方仍就捕魚權、國家補貼，以及如何解決未來爭議等問題，還未達成協議。英國與歐盟代表周日(6日)重新進行貿易協議談判，並致力在周一晚上達成協議，而這被視為可能是英國及歐盟在2021年底前，達成協議的最後機會。

不過最新消息指，英國政府官員人士表示，如果沒有進展的話，貿易談判可能今天結束。

英國家居裝修零售商Kingfisher跟隨其他零售商，向政府補交新冠肺炎稅務寬免，股價跌1.23%。

英國時尚品牌Ted Baker半年稅前虧損擴大至8,640萬英鎊，收入減少近一半，股價全日急跌12.54%。

英國桌面戰棋公司Games Workshop Group公布半年銷售額由去年同期1.48億英鎊升至今年的1.85億英鎊，股價升1.37%。

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