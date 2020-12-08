菅義偉傳將推新刺激方案　規模7070億美元

外媒報道，菅義偉周二(8日)料將宣布其出任日本首相以來的首個刺激方案，新冠肺炎病例增加以及對其內閣的支持下降使執政不久的他面臨考驗。

根據外媒獲取的一份最終草案，日本將推出總規模73.6萬億日圓(7,070億美元)的刺激計劃。

該計劃將包括約40萬億日圓的財政措施，例如貸款，投資和直接支出。該措施將由第三次額外預算中的19.2萬億日圓提供部分資金。

周二上午公布的修正後增長數據可能會證實日本經濟第三季度以50年來最快的速度回升，但近幾周創紀錄的感染人數可能會導致推動夏季經濟反彈的消費支出降溫。如果在日本城市繼續出現對人員出行和活動的自願限制，則對支出的影響可能會加大。

菅義偉面臨的挑戰是要證明他既可以成功維持經濟發展的勢頭，同時又能控制住疫情直到疫苗廣泛地得到接種。

最新刺激措施的規模小於今年到目前為止的兩個額外預算。該些預算增加了58萬億日圓的額外支出，相當於經濟規模的約11.3％。

40萬億日圓的財政措施包括：約5.9萬億日圓用於疫情遏制措施、約18.4萬億日圓支持疫情後經濟的結構性變革、約5.6萬億日圓用於災害管理和減災措施等。

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