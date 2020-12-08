美股收市：道指升148點　納指創新高

美國疫情持續加上有指英國脫歐貿易談判瀕破裂，美股3大指數周一(7日)個別發展，道指收報3,0069點，跌148點或0.49%；標指收報3,691點，跌7點或0.19%；納指收報12,519點，升55點或0.45%，創收市新高。

高盛股票策略師在一份報告中指出，近期股市適度回落的風險有所上升，因為美國疫情有所惡化。美國食品與藥物管理局(FDA)將於本周評審輝瑞疫苗，分析認為面對失控的疫情，美國政府已經明確將希望寄託於疫苗之上。

不過，疫情專家警告，疫苗推廣的難度不在於研究和生產，而是監控接種人群和跟蹤調查，很多疫苗都必須接種2次，然而聯邦政府根本不對這些人群進行追蹤，寄希望於民眾自覺接種，無異於癡人說夢。

美股長期好友Ed Yardeni則認為，有理據支持美股處於紀錄高位，亦未有對美國11月就業數據感失望，維持經濟V形反彈的預期。他看好明年首季不會出現雙底衰退，隨着疫苗可以應用，會釋放民眾被壓抑的需求，經濟將於明春開始反彈，加上全球貨幣政策同步寬鬆，勢繼續為大市提供強勁支持。不過，他也認同大前提是美國有很大部分人口急切需要新一輪紓困方案。

個股方面，福特汽車表示，受疫情影響，押後新款Bronco多用途車的推出直至明年夏季，股價收市跌1.28%。

思科系統以7.3億美元現金收購英國雲端通訊軟件公司IMImobile，股價全日大致靠穩，收跌0.06%。

有報道指，蘋果公司(Apple Inc.)計劃最快明年推出新一系列的Mac電腦處理器，冀超越英特爾旗下最高速晶片，Apple股價收市上漲1.23%。

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