Uber擬出售旗下自動駕駛技術業務ATG
2020年12月08日 06:03
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(Getty Images圖片)
叫車平台Uber周一(7日)公布，擬出售旗下自動駕駛技術業務Advanced Technologies Group (ATG)，予同業Aurora Innovation，預期交易最快明年首季完成。
上述交易將ATG的估值定為約40億美元，低於去年4月該公司進行融資時的72.5億美元。
Uber股價在周一盤後交易時段跌0.69%，報53.43美元。
另外，Uber將會投資4億美元至Aurora，其對Aurora的估值為100億美元。Uber行政總裁Dara Khosrowshahi將加入Aurora董事局。Uber在Aurora的持股將會為約26%。
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