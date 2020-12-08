【A股點評】華貿物流跨境布局提升服務能力

根據公告信息顯示，華貿物流這次在墨西哥設立全資子公司，註冊資本為10萬美元，擬定經營範圍為國際貨運代理，股權結構為華貿物流香港有限公司佔98%，香港華貿國際物流有限公司佔2%。

華貿物流是內地最早獲得一級國際貨運代理企業之一，目前擁有15個海外分支機構，覆蓋美國、德國、盧森堡、新加坡、印尼及柬埔寨等地區，境外倉庫規模達到7.2萬平方米，此外在墨西哥設立子公司是對跨境物流網絡完善戰略的舉措。我們認為，隨着跨境電商深化發展，能夠率先構建全球物流網絡布局的公司將更具競爭力，華貿物流選擇於美洲重要貿易國墨西哥設立子公司，反映美洲市場具有較大的物流需求，同時司也握機會加快境外網絡布局，拓展海外市場，切實提升公司網絡協同能力及整體盈利能力。

短期看來，受到新冠肺炎疫情影響，目前中國的國際線恢復較為緩慢，加上歐洲第二波疫情不確定，國際客機腹艙貨運運力供應較為複雜，國際全貨機運力供應也需要時間增加。根據TAC航空貨運價格數據顯示，2020年11月上海至北美航空貨運價格為每公斤7.24美元，按月增加26%，按年增長102%，呈現反彈趨勢。因此，我們認為到了2021年六月底前，國際航空貨運價格仍將保持在一個較高的水平，這將支持公司國際空運業務未來一年的業績表現，與此同時，目前海運價格也呈現較佳景氣，也利好國際海運業務發展。

我們預測華貿流2020至2022年的營收分別為142.51億元人民幣、163.89億元人民幣、180.27億元人民幣，歸屬母公司淨利潤4.98億元人民幣、5.61億元人民幣、6.16億元人民幣，對應每股淨利潤分別為0.38元人民幣、0.43元人民幣及0.47元人民幣，當前股價對應預測市盈率為21.6倍、19.2倍及17.5倍。我們認為，未來公司受惠於跨境電商發展，業績將呈現持續增長趨勢，目前市盈率相對合理，維持給予「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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