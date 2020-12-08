新股專輯：佳源服務定價3.86元 華潤萬象生活人人有份
2020年12月08日 07:08
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佳源服務一手中籤率60%。
佳源服務(01153)公布招股結果，發售價定為每股3.86港元，集資淨額約5.175億元。認購一手(1,000股)中籤率60%。香港公開發售錄得超額認購1.79倍，而國際發售股份已獲適度超額認購。
華潤萬象生活(01209)發售價定為每股22.3元，為招股價範圍上限，淨籌120.046億元。認購一手(200股)中籤率100%。香港公開發售錄得超額認購28.78倍，而國際發售股份已獲10.8倍超額認購。
上述股份將於周三(9日)於主板首日掛牌。
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