首屆TADS數字證券大獎頒獎禮　早前圓滿舉行

【營業資訊】全球首個資產通證化和數字證券領域的行業年度國際獎項——Tokenized Assets & Digitized Securities Awards數字證券大獎(下稱TADS大獎)，早前於香港舉行全球啟動儀式和頒獎典禮，並於2020年11月18日的香港區塊鏈周期間，以在線方式向全球直播。TADS大獎對推動全球數字證券行業發展作出重大貢獻和卓越成就的人士或團體進行表彰，並成為本行業全球進程的重要節點。

高爾街集團創始人兼行政總裁、TADS大獎組委會主席李尚信表示，「數字資產是塑造金融服務業新領域的最具變革性的力量之一，期待在全球範圍內擴大合作夥伴關係和生態體系，將TADS大獎發展成為數字證券和數字資產行業最受認可的獎項之一。 」

香港創新及科技局副局長鍾偉強在TADS大獎開幕致詞中指，「高興見到全球首個通證化資產與數字證券領域的國際獎項在香港成功舉辦，其長遠願景是將TADS大獎打造成行業內的傑出獎項之一。 」

金融資產的資產通證化(Asset Tokenization)，即與基礎資產掛鈎(如股票、商品、固定資產、權益、債務等)，以數字證券模式定價的一對一發行特定通證，亦稱為「證券通證」(Security Token)。通過使用區塊鏈技術助力資產通證化，能實現持分所有權從而釋放流動性，不僅增加了透明度從而解決資產確權問題，同時亦提供了可追溯性從而減少隨意加槓桿帶來的風險。

作為金融衍生產品，需要達到合規和合法標準。香港證監會於今年8月發出首個「虛擬資產自動交易及經紀牌照」的原則上批准通知書，香港政府財經事務及庫務局亦在11月發布了《有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議公眾諮詢》，推進對建立虛擬資產服務提供者發牌制度進行公眾諮詢。反映香港政府對建立明確制度積極及正面，有助促進行業的長遠發展。