【專家點評】林嘉麒：遭美制裁中企不宜沾手

港股周一突然下跌，主因是有消息美國將最快於日內再制裁至少12名中國官員，當中亦包括香港官員，執筆時儘管未得到美國國務院及白宮回應，而且相關消息不是新鮮事，市場再因此下跌，反映了大市對相關消息敏感度仍高，投資者要提高警覺，尤其是年尾投資者或會紛紛獲利。

近月美國對中國有關的「禁制」動作特別多。11月，特朗普簽署行政命令，制裁31間中國企業，指控這些企業受中國軍方擁有或控制，包括海康威視、中國電信及中國移動等。上星期，美國政府再將4家中國企業列入國防部的黑名單。似乎投資者曾一度樂觀的預期拜登上台，中美關係可回暖惟假設是未來的事，現時在任的當權者是特朗普。相反中美關係在未來一段長時間仍面對相當大挑戰，政治因素不可以完全抹掉。

同時，全球最大指數供應商MSCI明晟和納斯達克表示，或於今周決定是否作出相應調整，將被制裁股份剔出。儘管有投資者認為拜登未來或會撤回特朗普的行政命令，但由於指數基金減持下，被動式資金將要進行一輪減倉，相關上市公司需要經歷捱沽，股價才有望回穩。已被列為禁止買入名單，美國投資者不但是個人或機構都不得參與投資，也不能排除歐洲投資者都涉及在內，有沽盤沒有買盤，股價結果是跌。

股價是供求關係，我們不能夠以估值吸引就忽視政治因素及投資者結構上的影響。當然，你大可說還有中國基金及投資者護盤吧，當你經歷過鑽石底、嬰兒底、兒童底就理論是空談。而作為理性的投資者不應盲猜撈底時機，不如留待大部分負面消息過去才再吸納，而且政治問題不容易在股票市場上解決，投資者遠離較可取。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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