【市前重點睇】道指跌148點　金價升上1865美元

●踏入亞洲時段，美匯指數弱見90.87；港匯反覆處7.751；離岸人民幣(CNH)曾高見6.5162；美元兌日圓報104.01；歐元企1.2113；英國脫歐談判未完，英鎊見1.3356。金價一度升至1,865美元水平。布油報49.1美元；紐油徘徊於45.6美元。道指期貨跌不足100點。

●叫車平台Uber擬出售旗下自動駕駛技術業務Advanced Technologies Group(ATG)予同業Aurora。

●港股ADR指數收報26,469點，跌37點。

●即月恒生指數夜期收報26,510點，升83點，高水3點，成交12,655張。

●美國10年期國債孳息率跌4.31點子，報0.9228厘。

●美國10月消費信貸增72.28億美元，市場預期增加161億美元，前值為增加162.14億美元。

●紐約1月期油收報每桶45.76美元，跌50美仙或1.08%；布蘭特2月期油收報每桶48.79美元，跌0.46美元或0.93%。

●紐約2月期金收報每安士1,866美元，升26美元或1.4%。

●根據外媒獲取的一份最終草案，日本將推出總規模73.6萬億日圓(7,070億美元)的刺激計劃。

●英國富時100指數收報6,555點，升5點或0.08%；法國CAC指數收報5,573點，跌35點或0.64%；德國DAX指數收報13,271點，跌27點或0.21%。

●【全球救市】阿根廷徵富人稅，恐影響長期經濟發展。

●靠自己！傳Apple最快明春發布新一代Mac晶片。

●中國經濟：11月外匯儲備3.17萬億美元。

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