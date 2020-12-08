【股民熱話】超級民企成新政策目標？對股市有何啟示？

今年，受新冠肺炎疫情一波接一波打擊，香港經濟差到爆，但相信唔少股民都記得，年內某個時間，在全港傳媒見到一款內地電動車的宣傳內容鋪天蓋地，相關民營車企更誇下海口，指當全面投產後可「1分鐘生產1部汽車」，令人印象深刻。不過，近期卻有內地官媒對此發表評論，似乎有意「戳破」這個「神話」！

事實上，全球各主要經濟未來10年都話要大搞電動車，內地肯定有市場優勢，但在技術上又如何呢？顯然尚未掌握優勢，否則在中美大打科技戰下，內地不會主動開門迎接美國電動車廠進駐建廠。

在這個背之下，見到一家在汽車行業名不見經傳的新成立車企，話可以在「1分鐘生產1部電動車」，疑惑是十分正常。難怪內地官媒近日發話，指相關造車計劃有以造車圈地圈錢之嫌。這個訊息，給市場3大訊息。第一，內地官方注意到類似項目可能存在「水份」，日後必要拿出真材實料消除疑惑，不能單靠文宣；第二，項目既已引起官方注意，相信銀行在項目融資審批上會多了考慮；第三，相關車企的資金背景是大型民營地產企業，汽車業以外的資金要半途出家染指電動車業，想趁國策湊熱鬧分一杯羹，不無挑戰。

股民圈有個說法，近期內地超級民企股似乎有個不太好的趨勢，就是內地官方對於「中國富豪」的印象似乎不太好，對金融科技業巨富如是、對地產大享也如是，相關民企成政策調控或批評的目標。是否顯示過去內地主力吹捧民營巨企與超級富豪的政策方向有變？是否預視內地超級富豪最輝煌的時期已成過去，未來財富要「還富於民」，取而代之是「國進民退」的新趨勢？股民且擔定櫈仔等睇戲...

東網產經專欄作者 帥哥

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