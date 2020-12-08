亞洲股市：日股曾挫逾200點　韓澳股個別發展

亞洲主要股市早段普遍下跌，日本日經225指數低開167點或0.6%，報26,380點，其後跌幅一度擴大至220點或0.8%，至26,327點。

日本第3季度國內生產總值(GDP)按年增長22.9%，預估增長21.4%；按季亦增長5.3%，預估增長5%。

南韓首爾綜合指數偏軟，之後最多升14點或0.5%，至2,730點。

澳股先跌後升，澳洲悉尼普通股指數最新倒升17點或0.2%，報6,926點。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020