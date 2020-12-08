【專家點評】石醴泉：內房仍然可取　點解嘅？

10月，內地監管部門發布了對房地產業的融資新規，要求房地產公司剔除預收款後的資產負債率不能大於70%、淨負債率不能大於100%、現金短債比不小於1倍，簡稱「三道紅線」。踩線的房企會面臨不同程度的借貸限制。如上述三道線均不達標，則該房企不能再增加有息貸款。

不少投資者把三道紅線解讀為一個負面的政策信號，但是我們認為收緊規管對整個地產業不一定是壞事，長遠來說反而可能是好事。從投資的角度，有以下6點值得考慮。

第一，在內地的頭32間地產開發公司中，只有5間完全不符合三條紅線規定，另外有5間不符合兩項規定，有16間不符合一項規定。而根據監管的要求，不符合一項規定的房企有息負債年增速可達到10%，與完全合規的15%相差不大。且這16間公司大多其實離開紅線距離不遠，相信只要一點時間便能符合要求，所以整體問題應沒有想像般嚴重。

第二，為達致三條紅線要求，房企紛紛加大銷售，新樓的短期供應有機會增加，或對房價不利。但長期來看，因負債水平被規管，房企不會像以前一樣不斷增加借貸來囤積土地，這或會減少未來發展項目數量，長遠來說供應有可能因此而減少，反或會對房價有正面影響。

第三，過去十多年，愈進取、愈大膽和與銀行關係愈佳的房企可以通過大量借貸來拿地，依賴高槓桿在銷售數量上追趕競爭對手，房企大佬之間的比賽似乎成為了誰借得多誰就贏的遊戲。借貸愈多的房企反而能得到銀行更多的庇護，因房企倒閉的話，會對銀行影響很大，所以銀行在危急時不得不網開一面。但現在政府規限了借貸水平，不可以再濫用槓桿來成長，未來競爭純靠管理和產品質素來決定，這會使行業競爭更加健康，最終利好消費者。

以上也意味着小型公司將不能再用加槓桿方法來追趕大公司，行業排名基本上已成定案，2019年頭20大房企的市佔率大約為30%，紅線落定後，行業集中度有機會繼續增加。

第四，如借貸問題獲得改善，風險下跌，房地產債券價格或有上升空間，有助於房企降低借貸成本。

第五，從宏觀經濟的角度考慮，中國政府正在大力倡導國內大循環。而作為佔中國GDP接近30%的產業，地產行業的生死存亡與內循環是否能順利展開密切相關。因此，我們預計暫時應看不到房價有大幅調整的風險。再加上從中國人民銀行社會融資規模來看，今年貨幣政策相對鬆動，對資產價格有支持。所以當疫苗出來，疫症退卻後，政府可能需要擔心的是樓價會不會再突然攀升。

笫六，在香港上市內地房地產股估值有吸引力。根據券商研究報告，雖然受冠狀肺炎影響，但其覆蓋地產股今年和明年盈利同比增長約有13%和16%，板塊的股息率也處於歷史高位。當前板塊估值較低，一定程度表明投資者對政策的擔憂已經計入股價之中，而若政策落地時對行業的整體影響好於預期，未來板塊的價值回歸也未必不可能。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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