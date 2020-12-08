【港股開市】舊經濟股普遍下跌 科網股向好

港股延續跌勢，恒生指數低開46點或0.1%，報26,460點；國企指數則高開1點或0.02%，報10,475點；恒生科技指數低開4點或0.06%，報7,939點。

舊經濟股普遍下跌，創科實業領跌1.6%，滙豐控股跌1.4%見42.3元；友邦保險跌0.8%；中國移動跌0.7%；建設銀行暫跌0.1%。

科網股向好，美團升0.9%；騰訊升0.7%；小米升0.4%；阿里巴巴則跌0.3%。

由京東分拆來港上市的京東健康今日首掛，開市報94.5港元，較招股價70.58元升33.89%。未扣手續費，每手50股帳面賺1,196元。

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