【數碼商機】邵志堯：內地美妝市場　為何電商無往不利？

在網購的排名榜中，女性用品如美妝和衣服類排第一位，小朋友用品排第二位，大家不要以為順理成章男士用品會緊接其後，現實是男人比貓狗也不如，寵物類用品銷量也比男性多，由於愛美是女人天性，令到女人更好看，鈔票很容易乖乖的從錢包裏走進商家的口袋裏。

「逸仙電商」專攻美妝，他們賣的不是泊來品，而是自己培育的國產牌子，成立也只不過是4年光景，營業額已達50億人民幣，並於上個月成功在美國紐約交易所上市，完美日記是他們主打的產品，佔公司總收入8成，他們懂得採用直接到客戶DTC(Direct to Customer)的模式營運，通過自己平台將產品賣給消費者，省卻中間代理商、媒體、零售商等成本，他們懂得在小紅書、微信、抖音、B站和快手 等社交媒體平台作推廣，14萬篇小紅書筆記，和上萬的短視訊投放在抖音和快手，務求每個社交渠道都能搜到，找不到死角，另外懂得槓杆網紅KOL和KOC的資源，數目多達一萬五千人，而擁有超過100萬粉絲的KOL也超過800人，透過他們推介之後，成功將他們轉為自己DTC客戶，人數多達2350萬。

有了這些客戶之後，再培育小奧汀和完子心選，50億元的營收除以2350萬人即是每年人均消費只是人民幣212元，數額不大但不要忘記免卻了一大堆中間人，彩妝的毛利又夠高，所以不要少觀內地大眾消費的市場。

由於內地的廠商都是海外大牌的代工工廠，這些工廠對生產高質量的產品沒有甚麼難度，而逸仙電商懂得採用大數據和演算法，精準的推算出其客戶需要的是甚麼，並自家搭建研發實驗室，務求將生產周期縮短以周為單位和外國品牌動軋以六個月的時間更有競争優勢。

當攻佔了Z世代後，打年紀稍大的女性也是需要線下體驗店，這些年齡稍長的客戶消費能力更強，OMO線上線下融合是一套組合拳，有了基礎以後，便可以收購價或培育更高價的新品牌，這些策略便是外國品牌的套路，用不同牌子涵蓋高中低的市場。內地的品牌經營能洋為中用，取長補短令人嘆為觀止。

江西財經大學客座教授 邵志堯

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020