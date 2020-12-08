中國經濟：海南將力拓自貿港建設 推動數碼貨幣應用試點

內地媒體報道，海南省委發布關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標的建議，當中談及自貿港建設、實施更開放的船舶和航空運輸政策，及推動法定數碼貨幣應用試點等。

當局建議，把加快落實《總體方案》確定的自貿港建設第一個階段任務作為重中之重，高標準建設開放口岸和「二線口岸」基礎設施、監管設施和信息化系統，加快推進「五自由便利一安全有序」等重大政策落地實施，謀劃重大項目，推進重大創新，為實現更多早期收穫、盡早封關運作作出具體部署。

另外，建議提出適時啟動全島封關運作。加快推進海關特殊監管區域「一線」放開、「二線」管住的政策落地實施。高標準建設開放口岸和「二線口岸」基礎設施、監管設施和信息化系統，建設全島封關運作的配套設施設備。積極配合國家有關部門，建立海南自由貿易港邊際管控體系，強化近海、岸線、島內三道防控圈有效管控。在全島封關運作同時，依法將現行增值稅、消費稅、車輛購置稅、城市維護建設稅及教育費附加等稅費進行簡併，啟動在貨物和服務零售環節徵收銷售稅相關工作。

同時，實施更加開放的船舶和航空運輸政策，取消船舶和飛機境外融資限制。建設國際航空樞紐，加快理順機場管理體制，引進國內外知名航空物流公司，建設國際航空物流中心。完善通用航空機場體系，推進通用航空產業優先發展。

金融市場發展方面，建議提出推動金融市場雙向開放，推進合格境外有限合夥人(QFLP)和合格境內有限合夥人(QDLP)發展。建設海南國際知識產權交易所，規範探索知識產權證券化創新發展房地產投資信託基金(REITs)，推動法定數碼貨幣應用試點，培育打造「區塊鏈+金融」產業集群，推動監管沙盒試點落地。

展望2035年，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系，形成互聯網、消費、大健康和教育、旅遊文化體育等一批萬億級產業。

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