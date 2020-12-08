來年展望！貝萊德睇好美國及亞太股市　籲沽美債

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)周一(7日)發布2021年展望，認為隨着新冠肺炎疫苗的進展，全球經濟將加速復甦，看好美國和亞太股市，但建議投資者減少美債和投資級債券的持倉。

該行將全球股票評級從中性上調至增持，意味着公司預計未來6至12個月內將上漲；但長期來看，上市公司的盈利和派息能力仍然具有挑戰性。貝萊德全球首席投資策略師Mike Pyle表示，經濟前景本身的重大變化是提升風險資產評級的原因，並將2021年視為風險資產極具建設性的一年。

Pyle指出，該公司未來仍會專注於優質公司的股票，尤其是美國企業。另外，科技股依然具有吸引力，預計在低利率環境下可以保持較高的利潤率。雲計算、線上廣告和數碼支付等趨勢蘊藏增長機會，而半導體和軟件等行業有望保持領先地位。

除了美國股市，貝萊德還上調了新興市場和大多數亞洲股市的展望，認為亞太地區有望成為疫苗帶動的全球經濟復甦的主要受益者。反之，該行將歐洲股市評級下調至減持。

債券方面，貝萊德建議在未來6至12個月內減持全球投資級債券和美國國債，評級降至中性。該行認為，隨着收益率接近預期的下限，持有政府債券的戰略理由已大幅減少。

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