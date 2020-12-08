【外匯點評】熊俊傑：英歐貿協未落實　英鎊波幅擴大

英國脫歐過渡期即將在本月底結束，不過英國與歐盟仍然未能夠簽定脫歐後貿易協議。當中三大最棘手的問題，包括捕魚權、爭端仲裁機制，及公平競爭環境，至今仍然未能夠取得突破。上周市場對於英國與歐盟能夠在周末達成脫歐貿易協議感到樂觀，並憧憬英鎊能夠在周一會受利好刺激向上。

曾有消息人士指出，雙方在具爭議性的捕魚問題上取得突破，剩下來只有公平競爭法案最為棘手。不過，昨日歐洲談判代表巴尼耶澄清，仍然未有在捕魚爭議上有突破，並向27名成員國特使表示，能否達成協議取決於英國首相約翰遜會否作出妥協。而英國外交大臣則表示，曾被否決的內部市場法案會在當地時間星期一再次提交上議院表決。

樂觀情緒隨巴尼耶的澄清及英國的強硬態度頓時變為悲觀。英鎊於周一由高位1.3438急跌超過200點子至1.3224，是過去一個月來少見的波幅。

由於相距脫歐過渡期結束時間不足一個月，在多次談判下仍然未在三大問題上獲得共識， 英國首相約翰遜在昨日與歐盟委員會主席馮德萊恩通電後發表聲明，他們要求首席談判代表及其團隊，就現有的分歧作概述準備，並將會在未來數天在布魯塞爾進行會談。

英鎊兌美元最終於昨日低位1.3224反彈至1.34，守住了21天平均線及9周平均線，暫時保住了上升趨勢。今早匯價於1.3360附近整固。技術上，留意匯價能否重上21天平均線1.3280以上，上方阻力參考1.3420。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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