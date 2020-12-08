惠譽：2021年大中華地區主權評級將基本保持穩定

國際評級公司--惠譽國際評級(香港)在一份報告中表示，由於該地區正在從新冠肺炎疫情衝擊中持續復甦，因此到2021年，大中華地區的主權評級將基本保持穩定。自2019年底以來，中國內地，香港和台灣展望穩定，惟澳門一直處於負面展望。

惠譽預測，中國內地的增長將在2020年放緩至2.3%之後，在2021年達到8%。在從2020年3月中旬成功遏制情以及目前存在許多活動指標之後，經濟復甦將在2021年愈來愈平衡至疫情前水平。該行預計，隨着當局對經濟復甦的可持續性愈來愈有信心，並且人們期望在多個主要經濟體中即將推出疫苗，財政和信貸政策將逐漸正常化。

內地的政策制定者將在即將到來的「十四個五年計劃」中進一步強調新的「雙循環」政策，該政策旨在增強中國對經濟增長動力的內需依賴，並且在日益加劇的地緣政治緊張局勢和更具挑戰性的外部背景。中美之間的地緣政治摩擦很可能仍然存在，但惠譽希望美國當選總統拜登的政府避免貿易緊張局勢進一步升級，並在出現爭端時採取更加多邊的態度。

在今年相對成功(儘管有所不同)遏制冠狀病毒之後，該行還預計香港，澳門和台灣的2021年增長前景將有所改善。這些市場的經濟活動將得到中國內地強勁增長的支持，這將促進出口增長，並有可能通過旅行泡沫使旅遊業部分恢復。此外，該行預計2021年的預算赤字將減少。

該行預測香港的經濟增長將今年在緊縮6.5%之後，於2021年反彈至4%。澳門自2020年9月中旬以來，往返中國內地的非必要旅行已恢復，該行預計澳門經濟在2020年收縮50%之後，到2021年將增長35%。台灣2020年將可避免經濟收縮，預計2020年和2021年的增長率分別為2.5%和3.5%，主要受惠強勁的出口及成功遏制疫情。

該行給予澳門最高評級，為「AA」，香港和台灣被評為「AA-」，中國內地的評級為「A+」。

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